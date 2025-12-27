Юрий Слюсарь поблагодарил спасателей за работу при атаках БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил сотрудников спасательных служб с Днем спасателя и поблагодарил их за помощь людям и работу при последствиях воздушных атак. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Ростовской области.
— В современных условиях ваша служба выполняет крайне важную задачу — борьбу с последствиями воздушных атак. Вы первые, кто приходит на помощь, — отметил Юрий Борисович.
Губернатор подчеркнул, что спасатели тушат пожары, разбирают завалы и защищают критическую инфраструктуру, а их бдительность и оперативность помогают сохранять жизни.
Также он отдельно упомянул волонтеров, студентов и ветеранов службы, которые поддерживают спасательные подразделения региона.
