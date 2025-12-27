Ричмонд
Суд в Италии освободил задержанного экс-сенатора Хорошавцева

Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев, обвиняемый в России в мошенничестве, был задержан в Италии, но вскоре освобождён по решению суда. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Как пишет издание, его задержание произошло 25 декабря в одной из гостиниц на севере Италии, куда он приехал навестить дочь. Однако суд Милана отклонил запрос о содержании под стражей и освободил задержанного. Адвокаты экс-сенатора сослались на невозможность юридического сотрудничества с Москвой после выхода России из Совета Европы и прекращения действия соответствующих соглашений. Отмечается, что ранее суд в Мадриде также отклонил запрос об экстрадиции Хорошавцева, который проживает в Испании и имеет вид на жительство, а также израильское гражданство.

В России в отношении него возбуждено уголовное дело по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, потерпевшей стороной по которому является государственная корпорация «Агентство страхования вкладов». Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего сенатора, он объявлен в международный розыск.

Виктор Хорошавцев занимал пост члена Совета Федерации от Удмуртии в период с 2003 по 2009 год, после чего возглавил дочернюю структуру АФК «Система», под управлением которой оказались активы «Башнефти» и топливно-энергетический комплекс Башкирии.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске был задержан начальник местного управления МВД, полковник Константин Козицын. Ему инкриминируется разглашение государственной тайны и продвижение интересов частной организации. Согласно предварительным данным, полковник передал конфиденциальную информацию лицу, не имевшему соответствующего допуска. По данному факту начато уголовное преследование, а в ведомстве МВД проводится внутренняя проверка.

