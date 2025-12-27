Суд в Италии освободил задержанного экс-сенатора Хорошавцева

Как пишет издание, его задержание произошло 25 декабря в одной из гостиниц на севере Италии, куда он приехал навестить дочь. Однако суд Милана отклонил запрос о содержании под стражей и освободил задержанного. Адвокаты экс-сенатора сослались на невозможность юридического сотрудничества с Москвой после выхода России из Совета Европы и прекращения действия соответствующих соглашений. Отмечается, что ранее суд в Мадриде также отклонил запрос об экстрадиции Хорошавцева, который проживает в Испании и имеет вид на жительство, а также израильское гражданство.