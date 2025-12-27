Врач рассказала, как оказать первую помощь после бутылочки «Алоэ вера» с ацетоном

Специалист добавила, что при попадании в желудок токсины могут вызвать тошноту и рвоту. Кроме того, это негативно скажется и на нервной системе. В качестве первой помощи она рекомендовала тщательно прополоскать рот водой, но не вызывать рвоту и не принимать активированный уголь без назначения врача, поскольку это может лишь усугубить травму. При появлении любых симптомов отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.