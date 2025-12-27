Ричмонд
Врач рассказала, как оказать первую помощь после бутылочки «Алоэ вера» с ацетоном

В магазине сети «Магнит» в Новой Москве обнаружили партию напитка «Алоэ вера», содержащего ацетон. Чем он так опасен для здоровья и как оказать первую помощь, если бутылку уже опустошили, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач Екатерина Сысоева.

Источник: Life.ru

«Если в жидкости действительно присутствуют органические растворители, такие как ацетон или сходные по действию вещества, они обладают выраженным раздражающим и токсическим эффектом», —пояснила доктор.

Специалист добавила, что при попадании в желудок токсины могут вызвать тошноту и рвоту. Кроме того, это негативно скажется и на нервной системе. В качестве первой помощи она рекомендовала тщательно прополоскать рот водой, но не вызывать рвоту и не принимать активированный уголь без назначения врача, поскольку это может лишь усугубить травму. При появлении любых симптомов отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Изначально в сети магазинов отказались от комментариев, но позже представители «Магнита» заявили о снятии всей партии напитка с продажи, проведении внутреннего расследования и внеплановой проверки поставщика.

Напомним, в супермаркете в Новой Москве ребёнок получил ожог гортани, выпив напиток «Алоэ вера». После сообщений об этом сотрудники магазина провели внутреннюю проверку. По имеющимся данным, в четырёх бутылках из всей партии был выявлен ацетон. Позже аналогичный опасный напиток обнаружили и в Санкт-Петербурге.

