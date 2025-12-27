El Nacional: Месси может вернуться в «Барселону»

Месси является воспитанником «Барселоны» и играл за основную команду с 2003 по 2021 год. За это время он провел 835 матчей и забил 709 голов. В составе «Барселоны» он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. В общей сложности на счету Месси 35 трофеев, завоеванных с «Барселоной», шесть титулов с национальной сборной Аргентины и три трофея, полученных с ПСЖ.