El Nacional: Месси может вернуться в «Барселону»

Аргентинский футболист Лионель Месси рассматривает возможность возвращения в каталонский клуб «Барселона».

Источник: Аргументы и факты

Аргентинский футболист Лионель Месси может вернуться в каталонский клуб «Барселона», пишет El Nacional.

Сообщается, что сейчас обсуждается вариант, при котором Месси после завершения своей карьеры будет привлечён к работе в руководстве команды.

Месси является воспитанником «Барселоны» и играл за основную команду с 2003 по 2021 год. За это время он провел 835 матчей и забил 709 голов. В составе «Барселоны» он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. В общей сложности на счету Месси 35 трофеев, завоеванных с «Барселоной», шесть титулов с национальной сборной Аргентины и три трофея, полученных с ПСЖ.

Напомним, что 12 декабря, Месси посетил Индию для участия в церемонии открытия 20-метровой статуи, посвященной ему. Месси наблюдал за открытием статуи через видеосвязь. После этого он прогулялся по полю стадиона, поприветствовал зрителей, и покинул арену спустя 20 минут. Однако после его ухода некоторые фанаты устроили беспорядки.