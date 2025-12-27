Изменение НДС, повышение утильсбора, круглогодичный призыв, индексация: самые важные законы в 2025 году

В России увеличили пенсии и упростили получения пособия на детей в 2025 году.
Заключительное в этом году заседание осенней сессии Госдумы состоялось 23 декабря. Как сообщил спикер ГД Вячеслав Володин, за 2025 год депутаты приняли 588 законов, что немного превышает показатель предыдущего года (564 закона).
В ходе нынешнего года были одобрены ряд резонансных законодательных инициатив. В частности, утверждены изменения налога на добавленную стоимость (НДС), усилена ответственность для дропперов, утверждено создание национального мессенджера, введен технологический сбор, а также повышен утилизационный сбор. Кроме того, был принят закон о круглогодичном призыве на военную службу. Подробнее о самых важных инициативах 2025-го — в материале URA.RU.
Упрощение получения единого пособия на детей.
Для семей, которые уже получают единое пособие на детей, с 1 января был упрощен порядок оформления этой выплаты на новорожденного. Пособие теперь назначается автоматически, без дополнительной проверки нуждаемости, на тот же срок и в том же размере, что и ранее установленные выплаты на старших детей.
Рост пенсий.
В России с 1 декабря 2025 года произведено очередное повышение пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. Перерасчет коснулся тех пенсионеров, которым в декабре исполнилось 80 лет, кто официально прекратил трудовую деятельность либо кому установили первую группу инвалидности.
Изменение НДС.
В ноябре были внесены и утверждены изменения в Налоговый кодекс РФ и ряд иных законодательных актов, предусматривающие, в частности, повышение ставки налога на добавленную стоимость. Согласно поправкам, базовая ставка НДС увеличена до 22% за исключением отдельных категорий товаров, для которых сохранится льготная ставка в 10%.
Первоначально предполагалось одномоментно уменьшить порог годовой выручки, обязывающий компанию переходить на уплату НДС, с 60 млн до 10 млн рублей. Однако в окончательной редакции законопроекта закреплен поэтапный подход: с 2026 года порог снижается до 20 млн рублей, с 2027 года — до 15 млн рублей, а с 2028 года — до 10 млн рублей.
Период охлаждения, самозапрет кредитов и «вторая рука».
Россияне получили возможность ставить самозапрет на получение кредитов.
Закон о самозапрете на кредиты вступил в силу с 1 марта 2025 года. Установить его можно через портал Госуслуги. За первые двое суток с момента вступления в силу инициативы этой опцией воспользовались 1,7 млн граждан. Средний возраст подавших заявление составляет 53 года.
Кроме того, в сентябре был принят закон, связанный с периодом охлаждения при оформлении кредитов на сумму от 50 000 рублей. Теперь денежные средства могут быть использованы заемщиком только по истечении четырех часов после заключения кредитного договора, если сумма кредита составляет от 50 000 до 200 000 рублей, и спустя 48 часов — если сумма превышает 200 000 рублей.
Вторым законом стал запуск сервиса «второй руки» Банка России. Этот инструмент позволяет гражданам назначить уполномоченное лицо, которое будет подтверждать или отклонять определенные банковские операции по переводу средств и снятию наличных. При этом клиент самостоятельно устанавливает перечень операций и вкладов, для совершения которых потребуется дополнительное подтверждение.
Запрет на навязывание допуслуг.
С сентября вступил в силу принятый в апреле закон, запрещающий навязывание потребителям дополнительных услуг без их предварительного письменного согласия. При этом автоматическая проставление галочек или иных отметок, указывающих на согласие, больше не признается надлежащим подтверждением волеизъявления клиента.
Также законом установлено, что предлагать дополнительные услуги запрещено уже с момента заключения договора на основную услугу или товар. На заседании 23 декабря Госдума одобрила поправки, предусматривающие увеличение штрафов за подобные нарушения. Для юридических лиц максимальный размер штрафа составит до 500 000 рублей, для должностных лиц — до 150 000 рублей.
В России появился национальный мессенджер.
MAX стал альтернативой иностранным мессенджерам.
В июне Госдума одобрила закон о формировании единого национального многофункционального цифрового сервиса, который должен сочетать в себе возможности мессенджера и государственных онлайн-платформ. Предполагается, что через данный сервис граждане смогут подтверждать свою личность с использованием цифрового ID, без необходимости предъявления бумажных документов.
В качестве технической основы для нового сервиса выбран мессенджер MAX. Начиная с 1 сентября, он включен в перечень программ, подлежащих обязательной предварительной установке на устройствах под управлением операционных систем Android, iOS и HarmonyOS.
Россиянам запретили искать экстремистские материалы в интернете.
В России с 1 сентября введена административная ответственность за преднамеренный поиск в интернете экстремистских материалов и получение к ним доступа. Соответствующие поправки были приняты в июле. Максимальный размер штрафа по данной статье составляет 5000 рублей.
Штрафы за рекламу сервисов обхода блокировок.
Также были введены штрафы за рекламу сервисов, позволяющих обходить блокировки. Для граждан предусмотрены санкции в размере от 50 000 до 80 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей. Отдельно оговорено, что использование подобных сервисов при совершении преступлений рассматривается как отягчающее обстоятельство.
Ограничения для иноагентов.
В апреле депутаты утвердили закон, который расширил перечень оснований для присвоения гражданину статуса иностранного агента. Теперь этот статус может быть получен за содействие реализации решений международных организаций, в которых Россия не участвует, а также иностранных государственных органов, если такие решения направлены против безопасности страны.
Тем же нормативным актом с 1 сентября для иноагентов был введен запрет на осуществление просветительской деятельности, работу в системе образования и в государственных корпорациях. В сентябре был принят еще один закон, предусматривающий ужесточение мер ответственности для лиц, признанных иностранными агентами. В соответствии с внесенными изменениями в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ, основанием для привлечения к уголовной ответственности теперь является уже одно нарушение административной статьи 19.34 КоАП РФ либо наличие судимости за аналогичное деяние. Ранее для возбуждения уголовного дела требовалось зафиксировать два административных правонарушения в течение одного года.
Круглогодичный призыв в армию.
В октябре был одобрен закон, предусматривающий возможность проведения мероприятий, связанных с призывом на срочную военную службу (в том числе медицинских освидетельствований, психологического отбора и заседаний призывных комиссий), в течение всего календарного года. При этом сроки отправки призывников к местам прохождения службы остаются прежними: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Кроме того, с ноября вступил в силу закон, позволяющий привлекать граждан, заключивших с Минобороны контракт о пребывании в резерве, к защите критически важных объектов. Такие резервисты могут направляться на специальные сборы для охраны объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих предприятий и другой ключевой инфраструктуры.
Увеличение МРОТ.
МРОТ с 1 января 2026 года будет установлен на уровне 27 093 рубля в месяц. Для сравнения, с 1 января 2025 года МРОТ равен 22 440 рублям.
Индексация пенсий работающим пенсионерам.
Работающим пенсионерам с 1 января 2025 года вернули ежегодную индексацию пенсий. Размер индексации стал определяться исходя не из фактически получаемой пенсионером суммы, а на основе того размера пенсии, который полагался бы ему при отсутствии трудовой занятости. В связи с этим величина выплат для продолжающих работать пенсионеров и для тех, кто уволился, стала отличаться.
Увеличение утильсбора.
В России с 1 декабря 2025 года вступил в силу обновленный порядок взимания утилизационного сбора с автомобилей. Правительство одобрило соответствующий законопроект, разработанный Минпромторгом. Согласно новым правилам, размер сбора будет рассчитываться с учетом типа двигателя, его рабочего объема и мощности.
Введение технологического сбора.
Закон о введении технологического сбора был принят Госдумой в ноябре 2025 года.
В России с 1 сентября 2026 года вводится технологический сбор за ввоз на территорию страны или производство на ее территории продукции, содержащей электронную компонентную базу (электронные модули). Конкретные размеры данного сбора будет определять правительство РФ.
На следующем этапе действие сбора будет распространено на отдельные компоненты и модули. Верхний предел ставки составит не более 5000 рублей за единицу и будет определяться не видом изделия, а его ценой. Предполагается, что механизм, построенный по аналогии с утилизационным сбором, обеспечит финансирование российской электронной и радиоэлектронной отрасли.
Наказание для дропперов.
Для дропперов ужесточили наказание.
В июле вступил в силу одобренный месяцем ранее закон, вводящий уголовную ответственность для так называемых дропперов — лиц, вовлеченных в обналичивание и легализацию преступных доходов. Документ предусматривает, что за совершение операций по отмыванию криминальных средств с использованием электронных кошельков и банковских карт, а также за возмездную передачу электронных средств платежа третьим лицам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штрафа в размере до 1 млн рублей.
Кроме того, за передачу банковской карты либо предоставление доступа к банковскому счету другому лицу из корыстных побуждений, а также за проведение операций по его указанию предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Также человеку может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей.
Увеличение тарифов ЖКХ.
В РФ с 1 июля произошло плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по стране они увеличились на 11,9%. Как заявили в Минэнергетики РФ, процесс является естественным и экономически обоснованным, поскольку связан с необходимостью финансирования модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса.
О бюджете.
В ноябре был принят закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. В соответствии с документом, в 2026 году ожидается рост ВВП на 1,3%, а суммарное увеличение за три года должно приблизиться к 7%, доведя его номинальный объем до примерно 276 трлн рублей. Доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне 40,3 трлн рублей в 2026 году, 42,9 трлн рублей в 2027 году и 45,9 трлн рублей в 2028 году. Объем расходов, согласно закону, составит порядка 44,1 трлн рублей в 2026 году, 46,1 трлн рублей в 2027-м и 49,4 трлн рублей в 2028-м.