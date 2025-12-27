Изменение НДС, повышение утильсбора, круглогодичный призыв, индексация: самые важные законы в 2025 году

Тем же нормативным актом с 1 сентября для иноагентов был введен запрет на осуществление просветительской деятельности, работу в системе образования и в государственных корпорациях. В сентябре был принят еще один закон, предусматривающий ужесточение мер ответственности для лиц, признанных иностранными агентами. В соответствии с внесенными изменениями в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ, основанием для привлечения к уголовной ответственности теперь является уже одно нарушение административной статьи 19.34 КоАП РФ либо наличие судимости за аналогичное деяние. Ранее для возбуждения уголовного дела требовалось зафиксировать два административных правонарушения в течение одного года.