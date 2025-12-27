Москвичам рассказали о погоде в первые дни нового года

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первые пять дней нового года в Москве будут умеренно морозными, температура будет на один — два градуса ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Начиная с завтрашнего дня и первые пять дней нового года оттепели в столице не будет, а погода будет умеренно морозная. В последний день этого года и первые пять дней следующего года температура будет примерно на один — два градуса ниже климатической нормы», — сказал Леус.