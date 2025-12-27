Наталья Кочанова рассказала про 11 лет жизни в Минске

Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель президента в городе Минске Наталья Кочанова поделилась своим мнением по поводу столицы Беларуси.
Как отметила Кочанова, Минск — светлый, красивый и ухоженный город, комфортный для проживания. Кочанова рассказала, что в Минске она живет и работает только последние 11 лет, до этого всю сознательную жизнь она провела в регионе.
— Уже 11 лет живу и работаю в городе Минске. Город меняется, он преображается. Это светлый, очень красивый город, комфортный для проживания, — приводят слова Кочановой «Минск-Новости».
Глава Совета Республики также подчеркнула, что Минск не является мегаполисом в чистом виде, где огромное количество машин, транспортных развязок, зданий. Важная особенность Минска заключается именно в том, что здесь все гармонично, а современные объекты соседствуют с историческими.
— Поэтому я люблю город Минск, как и любой настоящий белорус, который проживает в нашей стране. Мы гордимся своей столицей! — отметила Кочанова.
