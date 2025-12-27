За лён держись — обеспечишь жизнь: история градообразующего предприятия купцов Классенов, работающего уже более 160 лет

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже XIX-XX веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Российские немцы Классены были крупными предпринимателями из Ярославской губернии, которые поставляли льняные изделия на московский рынок. Родоначальником купеческой гильдии стал Иоганн Георг Классен (1808−1877), взявший в России имя Егор Егорович. Его родители Егор Иванович Классен и Доротея Брехер переселились в Архангельск из герцогства Шлезвиг. Егор Иванович принял русское подданство и записался в купцы первой гильдии, добился успехов в сфере лесной промышленности и получил звание почетного потомственного гражданина.
В 1845 году семья Егора Егоровича переехала в Романов-Борисоглебск (ныне — Тутаев). На имя его жены Дарьи Ивановны, дочки архангельского купца третьей гильдии Ивана Христофоровича Штуцера, супруги приобрели двухэтажный каменный дом и земельный участок с деревянным амбаром. Так зародилась Романовская льноподготовительная фабрика Классенов — в будущем главное и крупнейшее предприятие города. Уже в 1850-х годах объемы производства ежегодно составляли до 1,6 тысячи тонн льна на 200 тысяч рублей. Сырье в виде льна первичной обработки закупалось в Ярославской, Вологодской, Владимирской и Костромской губерниях. На предприятии лен обрабатывали на чесальной машине и разделяли по качеству на три сорта. Готовую продукцию помимо сбыта в России отправляли на экспорт в Англию и Германию.
Производство постепенно разрасталось: в 1857 году Классены купили ветхий каменный дом с участком, а в 1859 году взяли в аренду на три года городскую землю под пастбища у реки Рыкуши для устройства на этих территориях завода. За несколько лет построили новые кирпичные корпуса и уже в 1864 году выпустили первую продукцию — мешки и брезент. В 1869 году семья основала акционерное общество «Товарищество Романовской льняной мануфактуры». Капитал Товарищества составлял миллион рублей, разделенный на десять тысяч акций. К тому времени годовой объем производства достигал 225 тысяч рублей, а количество рабочих было около 350 человек. В 1875 году за высокое качество изделий фабрика завоевала золотую медаль на Лейпцигской международной индустриальной выставке.
Дело отца продолжил его сын и полный тезка — Егор Егорович (Иоганн Георг) Классен (1842−1910). Он получил образование в Санкт-Петербургском коммерческом училище, а также в Политехнической академии в Дрездене. Чтобы получить опыт управления льняной мануфактурой, будущий коммерсант несколько лет работал в Англии и Германии.
В 1877 году он возглавил семейное дело и посвятил ему более 30 лет своей жизни. В 1880 году на заводе работали две паровые машины и 400 рабочих — на фабрике выпускали мешки, пряжу и полотно. К 1886 году там числилось около 600 рабочих, а годовой объем производства составил более 600 тысяч рублей. Правление Романовской льняной фабрики устроилось в Москве в доме 16 на улице Варварке, а склады впоследствии разместились на Нижегородской ярмарке и в Гостиных рядах Санкт-Петербурга.
В середине 1890-х годов количество отделений на предприятии выросло: имелись льноткацкое, джутопрядильное, льноотбельное, мешочное, брезентовое направления и даже отделение по изготовлению пожарных рукавов. Ежегодный объем производства составлял более тонны пряжи, свыше 700 километров ткани и почти 300 тысяч мешков. В 1896 году фабрика сгорела, но всего за несколько лет ее восстановили по новому плану и модернизировали: провели электричество, установили вентиляционные аппараты и увлажнители воздуха. В конце XIX века рабочий день на мануфактуре длился 12 часов с перерывами на чай и обед, по воскресеньям и в праздничные дни был выходной. В распоряжении Егора Егоровича при фабрике находились пожарное депо, литейная мастерская, биологическая станция, конный двор, перевоз и пристань, лесные дачи для отдыха семей рабочих, больница и родильный приют, библиотека. На свои средства Классены также построили жилые каменные здания и бревенчатые двухэтажные дома для 1,6 тысячи рабочих, организовали начальную школу на 210 учеников. На фоне остальных предприятий губернии Классены создали настоящий фабричный поселок с необходимой инфраструктурой. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже предприятия Классенов были отмечены за развитие социальной инфраструктуры для рабочих.
К 1903 году на отреставрированной мануфактуре трудились 1,8 тысячи рабочих, а объем производства достигал 1,3 миллиона рублей. Ассортимент продукции заметно расширился: льняная пряжа, рыболовные, парусные и портновские нити, полотно разных видов (суровое, сумочное, плащевое, брезентовое, тик, рогожка), парусина и брезенты всех размеров.
Изделия Классенов продавались в крупных городах России и зарубежья: Москва, Санкт-Петербург, Кинешма, Астрахань, Вологда, Пятигорск, Таганрог, Лодзь (город в Польше), Баку, Одесса, Киев, Тифлис (ныне Тбилиси). Максимальные результаты по объему выработки фабрика показала в 1908 году — в то время на предприятии трудились 2,4 тысячи рабочих. В 1909 году на международной выставке в Казани продукция мануфактуры Классенов получила золотую медаль за очень высокое качество исполнения.
После смерти Егора Егоровича Классена в 1910 году бизнесом начал управлять его сын и снова полный тезка. В период Первой мировой войны фабрика изменила специализацию и выпускала непромокаемые ткани, вещевые мешки, сумки, патронташи, ремни, корпуса снарядов. В это тяжелое время прибыль Романовской мануфактуры была около двух миллионов рублей, а численность рабочих превышала три тысячи человек. Товарищество пожертвовало более 102 тысяч рублей на помощь раненым солдатам и жертвам военных действий. С 1918 года после переименования города Романова-Борисоглебска в Тутаев фабрика получила новое название — Тульма-Тутаевская льняная мануфактура. Предприятие работает до сих пор, и в прошлом году отметило свое 160-летие. Общество «Льнокомбинат Тульма» производит брезентовую парусину, двунитку (ткань для шитья), огнезащитные и водоупорные ткани, оческовую пряжу.
Благодаря умелому управлению, крепким семейным связям, внимательному отношению к рабочим и их условиям труда три поколения Классенов смогли построить успешное градообразующее предприятие, которое пережило революцию, две мировые войны и функционирует по сей день.