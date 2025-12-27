За лён держись — обеспечишь жизнь: история градообразующего предприятия купцов Классенов, работающего уже более 160 лет

В середине 1890-х годов количество отделений на предприятии выросло: имелись льноткацкое, джутопрядильное, льноотбельное, мешочное, брезентовое направления и даже отделение по изготовлению пожарных рукавов. Ежегодный объем производства составлял более тонны пряжи, свыше 700 километров ткани и почти 300 тысяч мешков. В 1896 году фабрика сгорела, но всего за несколько лет ее восстановили по новому плану и модернизировали: провели электричество, установили вентиляционные аппараты и увлажнители воздуха. В конце XIX века рабочий день на мануфактуре длился 12 часов с перерывами на чай и обед, по воскресеньям и в праздничные дни был выходной. В распоряжении Егора Егоровича при фабрике находились пожарное депо, литейная мастерская, биологическая станция, конный двор, перевоз и пристань, лесные дачи для отдыха семей рабочих, больница и родильный приют, библиотека. На свои средства Классены также построили жилые каменные здания и бревенчатые двухэтажные дома для 1,6 тысячи рабочих, организовали начальную школу на 210 учеников. На фоне остальных предприятий губернии Классены создали настоящий фабричный поселок с необходимой инфраструктурой. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже предприятия Классенов были отмечены за развитие социальной инфраструктуры для рабочих.