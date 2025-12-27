Браконьер из Тайшетского района получил условный срок за охоту на лося

— В апреле 2025 года осужденный, находясь в лесном массиве 93 квартала Каенской дачи Шиткинского участкового лесничества на территории Куйтунского района, незаконно добыл лося. Мужчина дважды выстрелил из гладкоствольного ружья в сохатого в период, когда охота запрещена. После он произвел разделку туши с использованием ножа и топора, намереваясь впоследствии забрать мясо, — говорится в сообщении.