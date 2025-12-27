Ричмонд
Браконьер из Тайшетского района получил условный срок за охоту на лося

Подсудимый нанес животному миру ущерб в размере 240 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области суд вынес приговор 69-летнему браконьеру за убийство лося. Мужчину признали виновным по статье "Незаконная охота с причинением особо крупного ущерба. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

— В апреле 2025 года осужденный, находясь в лесном массиве 93 квартала Каенской дачи Шиткинского участкового лесничества на территории Куйтунского района, незаконно добыл лося. Мужчина дважды выстрелил из гладкоствольного ружья в сохатого в период, когда охота запрещена. После он произвел разделку туши с использованием ножа и топора, намереваясь впоследствии забрать мясо, — говорится в сообщении.

При выходе из леса его заметили сотрудники охотнадзора. Они обратили внимание на следы крови на его одежде. Охотник добровольно сообщил о случившемся и показал место разделки туши. Согласно расчету специалистов животному миру причинен ущерб в размере 240 тысяч рублей. Подсудимый признал вину, в содеянном раскаялся, частично возместил ущерб.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с добычей охотничьих ресурсов, на 2 года. Кроме того, в доход государства конфисковано оружие охотника.