Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя. Соответствующее видеообращение в субботу, 27 декабря, появилось на сайте Кремля.
— На примерах самоотверженности и профессионализма воспитываются новые поколения спасателей, которые, уверен, будут достойны этого высокого призвания. С праздником вас, дорогие друзья, и, конечно, с наступающим Новым годом! Желаю вам, вашим родным и близким здоровья и успехов, — сказал Путин.
Он добавил, что за 35 лет специалистам удалось спасти сотни тысяч жизней. При этом заграницей спасатели провели более 600 операций, передает сайт Кремля.
Владимир Путин уже поздравил главу Белого дома Дональда Трампа с Рождеством телеграммой. В свою очередь госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио 19 декабря передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову поздравление с Рождеством.
20 ноября Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Он подчеркнул важность епископа для православного мира и для русских людей, а также пожелал ему здоровья.