Топ-10 продуктов, которые больше всего подорожали за год в Пермском крае. Инфографика

Возглавляют список самых подорожавших продуктов лимоны. Цены на них выросли на 36,41%. В декабре 2024 года килограмм продавали за 190,36 рубля, а в ноябре 2025 года — 253,95 рубля. По словам аналитиков, на рост цен повлияло сокращение импорта лимонов из Турции. Также в топ-3 самых подорожавших продуктов вошли мороженные кальмары (31,12%) и шоколад (29,20%).