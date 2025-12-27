Топ-10 продуктов, которые больше всего подорожали за год в Пермском крае. Инфографика

Цены выросли на разные категории продуктов.
В Пермском крае постоянное удорожание продуктов перестало быть чем-то необычным. Ценники в супермаркетах корректируются практически еженедельно. Подводя итоги 2025 года, корреспондент URA.RU проанализировал данные на сайте Росстата и выяснил, на какие продукты цены выросли больше всего.
Возглавляют список самых подорожавших продуктов лимоны. Цены на них выросли на 36,41%. В декабре 2024 года килограмм продавали за 190,36 рубля, а в ноябре 2025 года — 253,95 рубля. По словам аналитиков, на рост цен повлияло сокращение импорта лимонов из Турции. Также в топ-3 самых подорожавших продуктов вошли мороженные кальмары (31,12%) и шоколад (29,20%).
В пределах 21−24% выросли цены на кофе, замороженные овощи и вино. Рекордный рост цен на кофе наблюдается по всей России. По словам руководителя ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия, причиной стали увеличение стоимости напитка на мировой бирже и огромный спрос на него в странах Азии.
Также в топ-10 самых подорожавших продуктов в Пермском крае входят замороженные ягоды, рыбные консервы в томатном соусе, говядина и приправы. На такие продукты цены выросли в пределах 18,5−20,8%.
Цены на лимоны увеличились больше, чем на другие продукты.