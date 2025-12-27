В Молдове рожать невыгодно: Если у женщины три ребенка или больше, у нее, практически, не будет пенсии

«Ты родила ребенка, допустим, в 2019 году, тогда средняя зарплата была около 8 000 леев. И тебе выплачивается пособие на ребенка исходя из зарплаты в 8 000 леев. И ты 3 года сидела дома, растила ребенка. После этого родила еще одного, и еще 3 года не работала. В этот период средняя зарплата достигла 17 000 леев, а ты продолжаешь получать выплаты с 8 000 леев. И пенсия тебе рассчитывается также исходя из 8 000 леев», — заявил эксперт Вячеслав Ионицэ.
По словам экономиста, государство обеспечивает будущих матерей, но «не говорит, что обеспечивает в настолько дискриминационной манере, что, когда мать, родившая 1−3 детей, выходит на пенсию, ее пенсия снижается потому что период декретного отпуска замораживает на 3, 6, 9 лет».
«У нас женщина, если не успевает выйти из декретного отпуска и рожает другого ребенка, она значительно снижает свою пенсию. А если у нее 3−4 ребенка, у нее, практически, нет пенсии», — возмутился Ионицэ, подчеркнув, что все это происходит на фоне серьезного демографического кризиса.
Подводя итог, эксперт подчеркнул, что вместо пустых слов о защите женщин, нужно провести индексацию декретного отпуска по уровню роста зарплаты.
