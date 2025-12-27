В Молдове рожать невыгодно: Если у женщины три ребенка или больше, у нее, практически, не будет пенсии

«Ты родила ребенка, допустим, в 2019 году, тогда средняя зарплата была около 8 000 леев. И тебе выплачивается пособие на ребенка исходя из зарплаты в 8 000 леев. И ты 3 года сидела дома, растила ребенка. После этого родила еще одного, и еще 3 года не работала. В этот период средняя зарплата достигла 17 000 леев, а ты продолжаешь получать выплаты с 8 000 леев. И пенсия тебе рассчитывается также исходя из 8 000 леев», — заявил эксперт Вячеслав Ионицэ.