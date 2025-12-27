Овчинский: в бизнес-центре в Академическом районе завершены фасадные работы

«Комплекс площадью 74 тысячи квадратных метров состоит из двух корпусов высотой в 23 и 12 этажей, объединенных двухуровневым стилобатом. На первом этаже предусмотрены ретейл, кафе и рестораны с террасами, открытые для горожан, на втором — торговая галерея, кафе для сотрудников и фитнес-студия. Инвестор рассчитывает приступить к пусконаладочным работам в первом квартале 2026 года», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.