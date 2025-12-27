Овчинский: в бизнес-центре в Академическом районе завершены фасадные работы

В Академическом районе на юго-западе Москвы завершается облицовка фасадов общественно-делового комплекса, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Бизнес-центр «STONE Ленинский» находится на стыке Академического и Гагаринского районов, в шаговой доступности от станции метро «Ленинский проспект» и Площади Гагарина Московского центрального кольца, по адресу: улица Вавилова, владение 11.
На строительной площадке бизнес-центра активно продолжаются работы по отделке общественных зон, которые девелопер планирует завершить к весне.
«Комплекс площадью 74 тысячи квадратных метров состоит из двух корпусов высотой в 23 и 12 этажей, объединенных двухуровневым стилобатом. На первом этаже предусмотрены ретейл, кафе и рестораны с террасами, открытые для горожан, на втором — торговая галерея, кафе для сотрудников и фитнес-студия. Инвестор рассчитывает приступить к пусконаладочным работам в первом квартале 2026 года», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Проект отличается энергоэффективными технологиями и оптимальным естественным освещением офисных пространств благодаря остеклению в пол и высоким потолкам (3,65 метра). Офисные площади займут около 41,5 тысячи квадратных метров.
В рамках благоустройства комплекса будут созданы зоны для работы на свежем воздухе, места для отдыха с качелями и зеленые насаждения. Также предусмотрены удобные пешеходные маршруты вдоль стилобата, что поможет интегрировать комплекс в окружающую застройку.
Архитектурное оформление бизнес-центра разработало бюро WALL, а завершение строительства запланировано на 2026 год.
