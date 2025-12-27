Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овчинский: в бизнес-центре в Академическом районе завершены фасадные работы

На строительной площадке бизнес-центра у станции метро «Ленинский проспект» активно ведутся работы по чистовой отделке мест общего пользования.

Источник: Аргументы и факты

В Академическом районе на юго-западе Москвы завершается облицовка фасадов общественно-делового комплекса, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Бизнес-центр «STONE Ленинский» находится на стыке Академического и Гагаринского районов, в шаговой доступности от станции метро «Ленинский проспект» и Площади Гагарина Московского центрального кольца, по адресу: улица Вавилова, владение 11.

На строительной площадке бизнес-центра активно продолжаются работы по отделке общественных зон, которые девелопер планирует завершить к весне.

«Комплекс площадью 74 тысячи квадратных метров состоит из двух корпусов высотой в 23 и 12 этажей, объединенных двухуровневым стилобатом. На первом этаже предусмотрены ретейл, кафе и рестораны с террасами, открытые для горожан, на втором — торговая галерея, кафе для сотрудников и фитнес-студия. Инвестор рассчитывает приступить к пусконаладочным работам в первом квартале 2026 года», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Проект отличается энергоэффективными технологиями и оптимальным естественным освещением офисных пространств благодаря остеклению в пол и высоким потолкам (3,65 метра). Офисные площади займут около 41,5 тысячи квадратных метров.

В рамках благоустройства комплекса будут созданы зоны для работы на свежем воздухе, места для отдыха с качелями и зеленые насаждения. Также предусмотрены удобные пешеходные маршруты вдоль стилобата, что поможет интегрировать комплекс в окружающую застройку.

Архитектурное оформление бизнес-центра разработало бюро WALL, а завершение строительства запланировано на 2026 год.

Ранее пресс-служба московского Департамента градостроительной политики сообщила о начале строительства современного административно-делового комплекса в юго-восточной части столицы, в районе Лефортово. Этот комплекс общей площадью более 43,8 тысячи квадратных метров будет состоять из двух башен высотой 17 и 18 этажей, объединенных стилобатом, с подземными парковками на 239 машиномест.