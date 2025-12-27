В школы РФ разослали инструкцию по общению педагогов с агрессивными детьми

Минпросвещения РФ направило в российские регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях. Об этом сообщали на сайте ведомства.
В инструкции содержатся ключевые правила поведения в случае проявления агрессии у школьников. Отдельный раздел подробно рассказывает о порядке действий педагога при физической угрозе.
Кроме того, инструкция содержит практические советы по снижению эмоционального напряжения и организации профилактической работы. В ней рассказывается, как учителю вести себя для урегулирования инцидентов и создания безопасной обстановки для учеников.
В пресс-службе отметили, что инструкцию для педагогов «Как остановить агрессивное поведение: действия педагога» утвердили на заседании Совета Минпросвещения РФ по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников 11 декабря.
Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил исключать школьников за нападение на учителя.