В школы РФ разослали инструкцию по общению педагогов с агрессивными детьми

Специальную инструкцию для педагогов утвердили на заседании Совета Минпросвещения РФ.

Источник: Комсомольская правда

Минпросвещения РФ направило в российские регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях. Об этом сообщали на сайте ведомства.

В инструкции содержатся ключевые правила поведения в случае проявления агрессии у школьников. Отдельный раздел подробно рассказывает о порядке действий педагога при физической угрозе.

Кроме того, инструкция содержит практические советы по снижению эмоционального напряжения и организации профилактической работы. В ней рассказывается, как учителю вести себя для урегулирования инцидентов и создания безопасной обстановки для учеников.

В пресс-службе отметили, что инструкцию для педагогов «Как остановить агрессивное поведение: действия педагога» утвердили на заседании Совета Минпросвещения РФ по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников 11 декабря.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил исключать школьников за нападение на учителя.