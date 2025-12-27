Ричмонд
В РФ предложили не включать выходные в число дней отпуска

В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий исключить выходные из состава ежегодного оплачиваемого отпуска, а также сократить продолжительность рабочей недели для работников, имеющих детей, без уменьшения уровня их заработной платы. Такую инициативу предложил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

По мнению Слуцкого, высокая нагрузка на работе приводит россиян к выгоранию и потере мотивации.

«Мы требуем не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, а также сократить рабочую неделю для сотрудников, у которых есть несовершеннолетние дети», — сказал Слуцкий. Его слова приводит ТАСС.

Парламентарий также сообщил, что в партийные приемные регулярно поступают обращения граждан, касающиеся чрезмерной нагрузки на работе и трудностей в сочетании профессиональной деятельности с семейными обязанностями. По его словам, работники сталкиваются с эмоциональным выгоранием и утратой мотивации, что негативно отражается на производительности труда, поэтому подобные меры рассматриваются как необходимое условие для повышения качества жизни трудящихся.

Ранее Слуцкий уже направлял в Роструд обращение с просьбой поддержать инициативу ЛДПР о сокращенном рабочем дне или неделе для родителей несовершеннолетних детей в рамках демографической политики. Тогда он предлагал проработать механизм дополнительных трудовых гарантий, включая перечень работников и возможные компенсации работодателям, а в общественной дискуссии звучали и скептические оценки, в том числе со стороны академика РАН Геннадия Онищенко.

