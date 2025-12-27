В РФ предложили не включать выходные в число дней отпуска

Ранее Слуцкий уже направлял в Роструд обращение с просьбой поддержать инициативу ЛДПР о сокращенном рабочем дне или неделе для родителей несовершеннолетних детей в рамках демографической политики. Тогда он предлагал проработать механизм дополнительных трудовых гарантий, включая перечень работников и возможные компенсации работодателям, а в общественной дискуссии звучали и скептические оценки, в том числе со стороны академика РАН Геннадия Онищенко.