В РФ предложили не включать выходные в число дней отпуска

По мнению Слуцкого, высокая нагрузка на работе приводит россиян к выгоранию и потере мотивации.
В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий исключить выходные из состава ежегодного оплачиваемого отпуска, а также сократить продолжительность рабочей недели для работников, имеющих детей, без уменьшения уровня их заработной платы. Такую инициативу предложил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Мы требуем не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, а также сократить рабочую неделю для сотрудников, у которых есть несовершеннолетние дети», — сказал Слуцкий. Его слова приводит ТАСС.
Парламентарий также сообщил, что в партийные приемные регулярно поступают обращения граждан, касающиеся чрезмерной нагрузки на работе и трудностей в сочетании профессиональной деятельности с семейными обязанностями. По его словам, работники сталкиваются с эмоциональным выгоранием и утратой мотивации, что негативно отражается на производительности труда, поэтому подобные меры рассматриваются как необходимое условие для повышения качества жизни трудящихся.
Ранее Слуцкий уже направлял в Роструд обращение с просьбой поддержать инициативу ЛДПР о сокращенном рабочем дне или неделе для родителей несовершеннолетних детей в рамках демографической политики. Тогда он предлагал проработать механизм дополнительных трудовых гарантий, включая перечень работников и возможные компенсации работодателям, а в общественной дискуссии звучали и скептические оценки, в том числе со стороны академика РАН Геннадия Онищенко.