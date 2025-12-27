Ричмонд
ФСБ задержала в Донецке шпионку Киева за призывы к убийству военных и ударам по Москве

Федеральная служба безопасности задержала жительницу Донецка по подозрению в шпионаже в пользу Украины и публичных призывах к терроризму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Как уточнили в ведомстве, женщина публиковала призывы к убийству российских военнослужащих и нанесению ударов по Москве. Кроме того, установлено, что она самостоятельно вышла на связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины в мессенджере Telegram. По их заданию она осуществляла фотосъёмку российской военной техники.

Следственным отделом УФСБ по Донецкой Народной Республике по фактам её деятельности возбуждены уголовные дела по статьям о публичных призывах к терроризму и шпионаже. ФСБ также предупредила, что украинские спецслужбы продолжают активный поиск в Интернете потенциальных исполнителей для ведения разведывательно-диверсионной деятельности против России. В службе призвали граждан к бдительности, чтобы избежать необдуманных противоправных действий, ведущих к уголовной ответственности.

Ранее сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Ростовской области успешно пресекли террористический акт, готовившийся на территории исправительной колонии. По предварительным данным, к планированию причастны осуждённые, являющиеся гражданами одного из государств СНГ. Их намерения заключались в поджоге объектов колонии. Благодаря детальной фиксации противоправных действий со стороны ФСБ, удалось предотвратить преступление на стадии его подготовки.

