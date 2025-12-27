ФСБ задержала в Донецке шпионку Киева за призывы к убийству военных и ударам по Москве

Следственным отделом УФСБ по Донецкой Народной Республике по фактам её деятельности возбуждены уголовные дела по статьям о публичных призывах к терроризму и шпионаже. ФСБ также предупредила, что украинские спецслужбы продолжают активный поиск в Интернете потенциальных исполнителей для ведения разведывательно-диверсионной деятельности против России. В службе призвали граждан к бдительности, чтобы избежать необдуманных противоправных действий, ведущих к уголовной ответственности.