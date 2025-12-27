В Сургуте учащихся второй смены оставили дома из-за морозов

Родителям младшеклассников объявили об отмене занятий.
В Сургуте днем 27 декабря сообщили об отмене очных занятий для учащихся 1−4 классов, занимающихся во вторую смену, в муниципальных школах города из-за сильных морозов. Соответствующая информация опубликована в официальном telegram-канале администрации города.
«Актированный день. В связи с низкой температурой воздуха 27.12.2025 в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургута отменяются занятия для 1−4 классов второй смены», — говорится в сообщении telegram-канала администрации Сургута. Согласно прогнозу «Гисметео», на текущий момент в городе фиксируется 29 градусов мороза.
Как сообщало URA.RU ранее, 27 декабря в Сургуте из ‑за понижения температуры воздуха было принято решение отменить занятия для учащихся 1−8-х классов, посещающих школу в первую смену. Меру распространили на все общеобразовательные учреждения города.