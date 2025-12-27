В Сургуте учащихся второй смены оставили дома из-за морозов

«Актированный день. В связи с низкой температурой воздуха 27.12.2025 в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургута отменяются занятия для 1−4 классов второй смены», — говорится в сообщении telegram-канала администрации Сургута. Согласно прогнозу «Гисметео», на текущий момент в городе фиксируется 29 градусов мороза.