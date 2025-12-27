Социальные учреждения Москвы перейдут на особый график в новогодний каникулы

31 декабря и 11 января — с 9:00 до 16:00;с 1 по 8 января — с 9:00 до 16:00 работают только те женские консультации, в составе которых 10 и более участков;9 и 10 января — по режиму работы субботнего дня, с 9:00 до 18:00.