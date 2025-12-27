Социальные учреждения Москвы перейдут на особый график в новогодний каникулы

Соцучреждения в Москве будут работать в праздники, однако у них изменится график.
В период новогодних праздников столичные социальные учреждения будут функционировать по измененному режиму работы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Дворцы бракосочетания, центры госуслуг “Мои Документы”, ветклиники и другие сервисы ждут москвичей и в праздники, но график приема изменится», — написал Собянин. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале. Также чиновник сообщил, что узнать подробнее о работе того или иного учреждения можно на сайте mos.ru.
Взрослые поликлиники будут работать по следующему графику:
с 31 декабря по 8 января, а также 11 января — с 9:00 до 16:00;9 и 10 января — с 9:00 до 18:00.
Кабинеты дежурного врача функционируют ежедневно. Прием осуществляется в пределах установленного режима работы соответствующей медицинской организации.
Детские поликлиники в праздничный период будут работать:
9 и 10 января — прием пациентов с 9:00 до 15:00;выездная помощь на дому будет оказываться ежедневно с 31 декабря по 11 января с 9:00 до 15:00;травматологические отделения будут открыты с 8:00 до 22:00.
Молочно-раздаточные пункты работают как обычно. Прийти туда можно с 6:30 до 15:00.
Женские консультации будут принимать пациентов по следующему графику:
31 декабря и 11 января — с 9:00 до 16:00;с 1 по 8 января — с 9:00 до 16:00 работают только те женские консультации, в составе которых 10 и более участков;9 и 10 января — по режиму работы субботнего дня, с 9:00 до 18:00.