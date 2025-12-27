Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Володин отметил самоотверженность сотрудников МЧС России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мужество и самоотверженность сотрудников МЧС России вызывают глубокое уважение, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днём спасателя.

«Поздравляю сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником», — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Председатель ГД отметил, что спасатели приходят на помощь людям в чрезвычайных ситуациях, выполняют задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий, рискуют собой ради спасения жизни граждан.

«Мужество и самоотверженность сотрудников МЧС России, их верность служебному долгу вызывают глубокое уважение. Желаю успехов и всего наилучшего», — добавил Володин.

Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР». В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше