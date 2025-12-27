Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

«Поздравляю сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником», — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Председатель ГД отметил, что спасатели приходят на помощь людям в чрезвычайных ситуациях, выполняют задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий, рискуют собой ради спасения жизни граждан.
«Мужество и самоотверженность сотрудников МЧС России, их верность служебному долгу вызывают глубокое уважение. Желаю успехов и всего наилучшего», — добавил Володин.
Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР». В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России.