Московских автомобилистов попросили не садиться за руль до утра воскресенья

Дептранс Москвы заявил, что с 20.

Дептранс Москвы заявил, что с 20.00 27 декабря до 10.00 28 декабря в Москве будет идти снег и может быть гололедица.

Автомобилистов столицы попросили по возможности использовать городской транспорт, а не машины, тем самым повысив безопасность поездки для всех участников дорожного движения.

Тем, кто будет за рулем, порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, быть внимательными вблизи мостов и не пользоваться телефоном во время движения.

Читайте материал «Водительские права, истекающие после 1 января, не продлятся автоматически».

