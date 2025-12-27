Московских автомобилистов попросили не садиться за руль до утра воскресенья

Дептранс Москвы заявил, что с 20.00 27 декабря до 10.00 28 декабря в Москве будет идти снег и может быть гололедица.
Автомобилистов столицы попросили по возможности использовать городской транспорт, а не машины, тем самым повысив безопасность поездки для всех участников дорожного движения.
Тем, кто будет за рулем, порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, быть внимательными вблизи мостов и не пользоваться телефоном во время движения.
