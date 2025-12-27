В Якутии спасатели достали из реки автомобиль с телом ребенка

Срочная новость.
В Якутии спасатели извлекли из реки утонувший автомобиль, внутри которого было обнаружено тело ребенка. Об этом информирует telegram-канал Службы спасения республики.
