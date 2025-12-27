Психолог оценила шансы Ивана Урганта вновь влюбить в себя Россию после возвращения

По её мнению, определённые ограничения для телеведущего неизбежны. Например, путь на федеральные каналы для него закрыт.
«Вспомним, что его проект назывался даже его фамилией. Такого, конечно, не будет. Единственное, что он может здесь иметь — это корпоративы или какие-то проекты, которые не вынесены на всеобщее обозрение. Поэтому сказать, что ему не дадут здесь зарабатывать, нельзя. Я думаю, что он здесь может очень хорошо зарабатывать, потому что на самом деле его очень любили», — отметила специалист.
Абравитова добавила, что часть аудитории, особенно женская, может его поддержать из-за психологического феномена, когда харизматичного мужчину окружает армия преданных поклонниц, склонных к милосердию и прощению.
Однако эксперт отметила и наличие жёстко настроенной части общества, которая не прощает ошибок публичным фигурам, несущим высокую ответственность. Психолог заключила, что Ургант может жить, работать и быть востребованным в России, но такой безусловной популярности, как до отъезда, ему уже не видать.
Ранее Иван Ургант запустил свой YouTube-канал, записав обращение к зрителям. Кстати, американские СМИ сообщали, что в России есть ряд «видных персон», которые просят у президента РФ Владимира Путина «восстановить» Ивана Урганта.
