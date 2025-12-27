Оружие конфисковали у жителя Тайшетского района за незаконную охоту на сохатого

IrkutskMedia, 27 декабря. Оружие конфисковали у 69-летнего жителя Тайшетского района за незаконную охоту на сохатого. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права охотиться на 2 года.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, что в апреле 2025 года осужденный незаконно добыл лося на территории Куйтунского района. При отсутствии разрешения на добычу охотничьих ресурсов мужчина дважды выстрелил из гладкоствольного ружья в сохатого в период, когда охота запрещена. После он разделал тушу, намереваясь забрать мясо.
При выходе из леса он был обнаружен сотрудниками охотнадзора, которые обратили внимание на следы крови на его одежде. Подсудимый добровольно сообщил о случившемся и показал место разделки туши. Согласно расчету специалистов животному миру причинен ущерб в размере 240 тысяч рублей. Расследование осуществлялось сотрудниками отдела полиции.
Подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, частично возместил ущерб.