Оружие конфисковали у жителя Тайшетского района за незаконную охоту на сохатого

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, что в апреле 2025 года осужденный незаконно добыл лося на территории Куйтунского района. При отсутствии разрешения на добычу охотничьих ресурсов мужчина дважды выстрелил из гладкоствольного ружья в сохатого в период, когда охота запрещена. После он разделал тушу, намереваясь забрать мясо.