Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты временно перекрыта

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Движение автотранспорта со стороны Ялты до плато Ай-Петри временно перекрыто из-за снега, работают дорожные службы. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог РК.

Источник: Крымавтодор

«Со стороны Ялты до плато Ай-Петри движение временно ограничено для всех механических транспортных средств на период расчистки дороги от снега и до улучшения погодных условий», — сказано в сообщении.

Также специалисты напомнили, что дорога на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыта в соответствии с приказом министерства транспорта Республики Крым. Движение временно прекращено для всех видов транспортных средств.

«Рекомендуем следить за информацией о дорожной обстановке и воздержаться от поездок на личном транспорте», — добавили в Крымавтодоре.

Накануне сообщалось, что экскурсионные маршруты на вершине горы Ай-Петри в Крыму отменили на эти выходные из-за сложных погодных условий.