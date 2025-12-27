Ричмонд
Тигра-хулигана из Барабаша вернут в природу в спутниковом ошейнике

Со здоровьем у молодого хищника всё в полном порядке.

Источник: PrimaMedia.ru

Тигр, отловленный в селе Барабаш, возвращается в природу, но в специальном спутниковом ошейнике. Об этом сообщили в Центре «Тигр».

«Тигру надели спутниковый ошейник для дальнейшего мониторинга, и сегодня (27 декабря — прим. ред.) состоится его выпуск в отдаленную от населенных пунктов местность», — говорится в сообщении Центра.

Специалисты сообщили, что у хищника идеальное состояние здоровья: молодой, упитанный и без травм. Ему около 2,5 лет, а вес составляет 135 кг.

Отловили здоровяка из-за того, что он регулярно наведывался в населённый пункт. Видимо, тигр не так давно начал самостоятельную жизнь без мамы и решил начать с хулиганства, предполагают специалисты.

Напомним, что с начала года в Приморье из природы изъяли 14 конфликтных тигров.