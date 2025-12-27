Глава Башкирии обсудил план обновления теплосетей в Белорецке.

В Башкирии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» с начала года в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры выполнено строительство и капремонт всех запланированных 23 объектов коммунального хозяйства. Это очень важное направление для жизнедеятельности муниципалитетов, особенно в сложных зимних условиях, — отметил Радий Хабиров на совещании по вопросам развития Белорецкого района.
"Износ коммунальной инфраструктуры по району — 73,9%. Это выше, чем в среднем по республике на 20%. В замене нуждаются почти 60% теплосетей — 70 из 118 км.
Десятилетиями эту важнейшую проблему обходили стороной. Нельзя начинать реагировать лишь тогда, когда уже совсем прижмет. Ситуационно латать дыры — не дело. Проблему нужно решать активно и системно, используя программные механизмы. Вы все хорошо знаете, что в начале декабря в Белорецке случилась авария. Из-за повреждения на магистральном трубопроводе без тепла и горячей воды остались 74 многоквартирных дома и 14 социальных объектов. В прошлом году капитально отремонтировано 5 км теплосетей (на 81,8 млн. руб.). 5 км из 70. Это очень мало", — отметил Радий Хабиров.
Сейчас на федеральном уровне эта работа ведётся в рамках программы по развитию опорных населенных пунктов. По Белорецкому району в число опорников вошли Белорецк и Инзер. Это единственный район республики, где выделено сразу два населенных пункта.
В программу развития Белорецка и Инзера включено 36 мероприятий по развитию инфраструктуры, в том числе 15 по линии ЖКХ. В рамках программы в последующие два года из бюджета республики на ремонт теплосетей будет направлено более 170 млн рублей.
Напомним, 9 декабря в Белорецке в результате аварии без тепла и горячей воды остались более 70 домов и социальные объекты в двух микрорайонах. Аварийные службы работали с 3 часов ночи. Был организован оперативный штаб под руководством вице-премьера Рустема Газизова.
Глава Башкирии ранее поручил системно решить вопрос с отоплением в Белорецке.