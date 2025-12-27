Глава Башкирии обсудил план обновления теплосетей в Белорецке.

Десятилетиями эту важнейшую проблему обходили стороной. Нельзя начинать реагировать лишь тогда, когда уже совсем прижмет. Ситуационно латать дыры — не дело. Проблему нужно решать активно и системно, используя программные механизмы. Вы все хорошо знаете, что в начале декабря в Белорецке случилась авария. Из-за повреждения на магистральном трубопроводе без тепла и горячей воды остались 74 многоквартирных дома и 14 социальных объектов. В прошлом году капитально отремонтировано 5 км теплосетей (на 81,8 млн. руб.). 5 км из 70. Это очень мало", — отметил Радий Хабиров.