У пригородной электрички Ростов — Лихая появится новая станция

Пригородный поезд будет отправляться из донской столицы на одну минуту раньше, чем обычно.

Источник: Аргументы и факты

С 5 января у пригородной электрички Ростов — Лихая появится дополнительная остановка. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Новую стоянку введут на станции Развилка для поезда № 6515, следующего по маршруту Ростов — Лихая. Этот рейс — часть составного поезда № 6515/6517, который идёт до Кутейниково.

Отправляться с вокзала Ростова-на-Дону состав будет на минуту раньше — в 15:49. Остальных остановок по маршруту изменения не коснутся.

Актуальное расписание можно уточнить на сайте компании, а также на информационных стендах и табло станций.