Под Ростовом самосвал вылетел с трассы М-4 «Дон», водитель в больнице

Под Ростовом грузовик FAW вылетел с дороги при съезде с «Александровского кольца» на 1060 километре трассы М-4 «Дон» и опрокинулся в кювет. Об этом сообщили в Telegram-канале УПЧС Аксайского района.
— Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет, — говорится в сообщении службы 112.
По данным спасателей, на место выезжали УПЧС, экипаж ДПС и скорая помощь. Водителя доставили в ЦРБ Аксайского района для обследования и решения вопроса о госпитализации.
На данный момент все обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в ноябре в Ростовской области произошла смертельная авария с участием нескольких легковых автомобилей и микроавтобуса, который вез детскую хоккейную команду.
