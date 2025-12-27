Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом самосвал вылетел с трассы М-4 «Дон», водитель в больнице

Утром на трассе М-4 «Дон» под Ростовом перевернулся грузовик.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом грузовик FAW вылетел с дороги при съезде с «Александровского кольца» на 1060 километре трассы М-4 «Дон» и опрокинулся в кювет. Об этом сообщили в Telegram-канале УПЧС Аксайского района.

— Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет, — говорится в сообщении службы 112.

По данным спасателей, на место выезжали УПЧС, экипаж ДПС и скорая помощь. Водителя доставили в ЦРБ Аксайского района для обследования и решения вопроса о госпитализации.

На данный момент все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в ноябре в Ростовской области произошла смертельная авария с участием нескольких легковых автомобилей и микроавтобуса, который вез детскую хоккейную команду.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Процедуры получения разрешений на строительство упростили в Ростовской области.

Как спустя год после закрытия выглядит территория аксайских рынков.