В Красноярском крае полицейские спасли новорожденного теленка от мороза

В Красноярском крае полицейские спасли заблудившегося новорожденного теленка. В краевом МВД рассказали, что эта история развернулась в поселке Ильичево. В ту ночь температура на улице опустилась ниже −10 градусов. Во время несения службы лейтенанты полиции Сергей Акк и Никита Тишковский заметили возле одного из домов теленка.