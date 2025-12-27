Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае полицейские спасли новорожденного теленка от мороза

Как выяснилось, теленок убежал от хозяина через лазейку в заборе.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае полицейские спасли заблудившегося новорожденного теленка. В краевом МВД рассказали, что эта история развернулась в поселке Ильичево. В ту ночь температура на улице опустилась ниже −10 градусов. Во время несения службы лейтенанты полиции Сергей Акк и Никита Тишковский заметили возле одного из домов теленка.

Оставить животное в мороз на произвол судьбы полицейские не смогли и принялись искать хозяев: обходить дома и стучать в окна. Найти владельца получилось быстро. Оказалось, что теленок родился на пару дней раньше срока и выбрался на улицу через лазейку в заборе.