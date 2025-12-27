Ричмонд
Население Уфы превысит 1,2 миллиона человек к 2030 году

Власти Уфы спрогнозировали рост населения города.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозам депутатов Городского совета Уфы, численность населения города к 2030 году достигнет 1 млн 208 тыс. человек. Это означает увеличение на 18 тыс. жителей по сравнению с текущим периодом. Рост населения рассматривается как фактор, стимулирующий экономику.

По более ранним прогнозам предполагалось, что к 2030 году она составит 1,182 млн человек. Однако уже в начале этого года в Уфе жили 1,190 млн человек.

Ожидается дальнейший рост показателя: к 2042 году в столице Башкирии будут проживать около 1 млн 265 тыс. человек. Прогнозируемый рост создает основу для экономического развития.