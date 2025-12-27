Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сибиряки обсудили, могли ли туристы Усольцевы сбежать на вертолете

КРАСНОЯРСК, 27 декабря, ФедералПресс. Жители Сибири с недоверием отнеслись к новой версии исчезновения семьи туристов Усольцевых в Красноярском крае — якобы они могли воспользоваться воздушным транспортом. Своими мнениями читатели поделились на дзен-канале «Сибирские ссылки».

Источник: Reuters

«Странно, а что, найти этого вертолетчика не пробовали?» — удивляется Елена З.

Другие читатели ищут несостыковки в новой версии.

«Они ушли днем, а не в ночь!» — настаивает Светлана Е.

Пользователи продолжают выдвигать собственные версии произошедшего.

«Так может, Усольцевы там, на той отдаленной таежной базе, в верховьях Маны? Неужели до сих пор никто не догадался проверить ту базу?» — удивляется Татьяна М.

Впрочем, и к гипотезе о побеге за границу многие относятся скептически.

«А кто они такие, чтобы забирать их за границу: ученые, тайные миллионеры? Кто?» — недоумевает Елена П.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что загадочное исчезновение семьи Усольцевых в тайге получило новое, неожиданное развитие. Почти три месяца спустя после пропажи основное внимание следствия и общественности привлекла версия о том, что семья могла воспользоваться воздушным транспортом.

Семья Усольцевых (супруги и их пятилетняя дочь) с собакой пропали 28 сентября во время короткого похода к горе Буратинке. За это время было выдвинуто немало версий, однако следователи в качестве основной называют несчастный случай.