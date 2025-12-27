Сибиряки обсудили, могли ли туристы Усольцевы сбежать на вертолете

«Странно, а что, найти этого вертолетчика не пробовали?» — удивляется Елена З.
Другие читатели ищут несостыковки в новой версии.
«Они ушли днем, а не в ночь!» — настаивает Светлана Е.
Пользователи продолжают выдвигать собственные версии произошедшего.
«Так может, Усольцевы там, на той отдаленной таежной базе, в верховьях Маны? Неужели до сих пор никто не догадался проверить ту базу?» — удивляется Татьяна М.
Впрочем, и к гипотезе о побеге за границу многие относятся скептически.
«А кто они такие, чтобы забирать их за границу: ученые, тайные миллионеры? Кто?» — недоумевает Елена П.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что загадочное исчезновение семьи Усольцевых в тайге получило новое, неожиданное развитие. Почти три месяца спустя после пропажи основное внимание следствия и общественности привлекла версия о том, что семья могла воспользоваться воздушным транспортом.
Семья Усольцевых (супруги и их пятилетняя дочь) с собакой пропали 28 сентября во время короткого похода к горе Буратинке. За это время было выдвинуто немало версий, однако следователи в качестве основной называют несчастный случай.