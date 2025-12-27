Ричмонд
Соцучреждения Москвы в новогодние каникулы будут работать по измененному графику

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Социальные учреждения Москвы в период новогодних каникул изменят график работы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Источник: Правительство Хабаровского края

Уточняется, что в праздничные дни продолжат работу дворцы бракосочетания, центры госуслуг «Мои документы», ветеринарные клиники и другие городские сервисы, однако режим их приема будет изменен.

Взрослые поликлиники будут открыты с 31 декабря по 8 января, а также 11 января с 9:00 до 16:00, 9 и 10 января — с 9:00 до 18:00. Кабинеты дежурного врача будут работать во все дни в часы работы медицинских организаций.

Детские поликлиники 9 и 10 января будут принимать пациентов с 9:00 до 15:00. Помощь на дому детям будет оказываться ежедневно с 31 декабря по 11 января с 9:00 до 15:00, травматологические отделения — с 8:00 до 22:00.

Молочно-раздаточные пункты будут работать в обычном режиме, с 6:30 до 15:00. Женские консультации 31 декабря и 11 января будут открыты с 9:00 до 16:00, с 1 по 8 января — в консультациях с 10 и более участками, 9 и 10 января — по графику субботы с 9:00 до 18:00.

