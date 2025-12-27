Соцучреждения Москвы в новогодние каникулы будут работать по измененному графику

Молочно-раздаточные пункты будут работать в обычном режиме, с 6:30 до 15:00. Женские консультации 31 декабря и 11 января будут открыты с 9:00 до 16:00, с 1 по 8 января — в консультациях с 10 и более участками, 9 и 10 января — по графику субботы с 9:00 до 18:00.