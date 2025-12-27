В Узбекистане ужесточат ответственность за ранние и родственные браки

Согласно проекту документа, планируется установить прямой запрет на заключение брака между родственниками по боковой линии 2-й, 3-й и 4-й степени родства — то есть между дядями и тётями с племянниками и племянницами, а также между двоюродными, троюродными и четвероюродными братьями и сёстрами. Однако это не распространяется на случаи, когда одна из сторон усыновлена или является приёмным ребёнком.