В Узбекистане ужесточат ответственность за ранние и родственные браки

Согласно проекту документа, планируется установить прямой запрет на заключение брака между родственниками по боковой линии 2-й, 3-й и 4-й степени родства — то есть между дядями и тётями с племянниками и племянницами, а также между двоюродными, троюродными и четвероюродными братьями и сёстрами. Однако это не распространяется на случаи, когда одна из сторон усыновлена или является приёмным ребёнком.
Также предлагается, что в случае беременности или рождения ребёнка, по заявлению лиц, желающих вступить в брак, хоким (глава) района или города сможет уменьшить брачный возраст не более чем на один год.
Одно из ключевых изменений — ужесточение наказания за фактическое вступление в брачные отношения с лицом, не достигшим установленного брачного возраста, а также за повторное совершение такого деяния после применения административного взыскания.
За подобные нарушения предлагается ввести штраф в размере от 50 до 100 базовых расчётных величин (от 20,6 млн до 41,2 млн сумов), либо обязательные общественные работы от 240 до 300 часов, либо исправительные работы сроком до 2 лет.
Для сравнения, в действующем законодательстве за такие преступления предусмотрены менее жёсткие меры — штраф в размере от 20 до 30 БРВ (от 8,2 млн до 12,3 млн сумов), обязательные общественные работы до 240 часов или исправительные работы до 1 года.