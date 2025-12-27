История первого узбекского компьютера: как в Ташкенте еще в прошлом веке появилась «Согдиана-1»

Оказалось, что в конце 80-х годов прошлого века ташкентское предприятие «Алгоритм» запустило производство этого уникального устройства. Автор наткнулся на редкий экземпляр «Согдианы» на популярном сайте бесплатных объявлений, который был приобретен в Ташкенте в 1989 году.
Рождение «Согдианы-1» связано с публикацией в 1986 году в журнале «Радио» схем персонального компьютера «Радио-86РК». Эта модель быстро завоевала популярность в Советском Союзе благодаря простой конструкции, доступности деталей и возможности использовать обычный телевизор как монитор и бытовой магнитофон — как накопитель данных.
Ключевую роль в появлении собственного узбекского компьютера сыграл инженер Сергей Порошин, выпускник института в Йошкар-Оле, который был направлен по распределению в Ташкент на завод «Алгоритм» в разгар перестройки. Порошин, энтузиаст радиоэлектроники, уже самостоятельно собрал себе «Радио-86РК» и убедил руководство наладить серийное производство аналогичного компьютера для широкой продажи — как в виде готового изделия, так и набора для самостоятельной сборки.
Это решение решало сразу две задачи: выполнение государственной программы по выпуску товаров народного потребления и получение дополнительной прибыли, ведь домашние компьютеры оставались большим дефицитом.
В основе «Согдианы-1» лежала архитектура «Радио-86РК» и советский процессор КР580ВМ80А (аналог Intel 8080). Одна из главных «фишек» — 59-клавишная клавиатура с латиницей и кириллицей. Однако первая версия была крайне неудобной — клавиши заедали и западали. Исправить это помогло сотрудничество с заводом «Копир» из Козьмодемьянска, выпускавшим клавиатуры по германской технологии.
В Узбекистане «Согдиана» пользовалась большим успехом — не только потому, что это был компьютер «с национальным колоритом», но и по той простой причине, что машина представляла собой доступное и готовое к употреблению устройство на базе проверенной конструкции. При этом выпускалась она промышленным способом на государственном производственном предприятии, что уменьшало шансы получить откровенный брак, который часто был спутником «самопальных» компьютеров.
Строительство завода «Алгоритм» было полностью завершено к середине 1990-го, а год спустя Советский Союз развалился. Поскольку Узбекистан неожиданно стал для России «заграницей», предприятие в одночасье лишилось оборонных заказов, которые составляли значительную долю его бюджета. Выпуск товаров народного потребления не мог восполнить образовавшуюся финансовую дыру, на заводе настал кризис, и производство «Согдианы-1» свернули. Что, впрочем, неудивительно: появление западных персональных компьютеров и либерализация рынка в начале 1990-х резко уменьшили спрос на такие машины. Так и завершилась история этого самобытного персонального компьютера.
Точное количество выпущенных экземпляров «Согдианы» неизвестно до сих пор: компьютер быстро исчез с прилавков, сохранившись лишь в частных коллекциях и памяти энтузиастов. Но сам факт его существования доказывает: в позднесоветском Узбекистане была собственная база для производства вычислительной техники — с предприятиями, специалистами, поставщиками и пониманием, как превратить схему из журнала в реальное серийное изделие.
«Согдиана» стала не экзотической игрушкой для «самодельщиков», а полноценным серийным заводским изделием, находившемся в том же технологическом поле, что и аналогичные компьютеры, выпускавшиеся в России, на Украине или в Прибалтике. И это довольно неожиданный факт для многих, в том числе и для нас.