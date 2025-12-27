История первого узбекского компьютера: как в Ташкенте еще в прошлом веке появилась «Согдиана-1»

В Узбекистане «Согдиана» пользовалась большим успехом — не только потому, что это был компьютер «с национальным колоритом», но и по той простой причине, что машина представляла собой доступное и готовое к употреблению устройство на базе проверенной конструкции. При этом выпускалась она промышленным способом на государственном производственном предприятии, что уменьшало шансы получить откровенный брак, который часто был спутником «самопальных» компьютеров.