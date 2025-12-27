В Омской области министр промышленности сообщил о сдерживании цен на продукты

По информации ведомства, на 15 декабря Омская область занимает 1-е место в Сибирском федеральном округе по доступности молока и хлеба. В общероссийских рейтингах омское молоко находится на 7-й позиции по уровню минимальной цены среди 85 регионов, хлеб — на 29-й. В целом, по словам министра, область показывает самый низкий уровень цен в СФО по 15 из 24 социально значимых категорий.