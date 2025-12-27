Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области министр промышленности сообщил о сдерживании цен на продукты

По данным на 15 декабря, регион лидирует в СФО по минимальной стоимости молока и хлеба; всего в области самые низкие цены зафиксированы по 15 из 24 социально значимых позиций.

Источник: Om1 Омск

Министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников подвёл итоги по динамике розничных цен и заявил, что региону удаётся сдерживать подорожание ключевых продуктов.

По информации ведомства, на 15 декабря Омская область занимает 1-е место в Сибирском федеральном округе по доступности молока и хлеба. В общероссийских рейтингах омское молоко находится на 7-й позиции по уровню минимальной цены среди 85 регионов, хлеб — на 29-й. В целом, по словам министра, область показывает самый низкий уровень цен в СФО по 15 из 24 социально значимых категорий.

Посаженников отметил, что удержанию стоимости способствуют работа с производителями и торговыми сетями, расширение ассортимента товаров под собственными марками, а также мониторинг цен в рознице.