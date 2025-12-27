Ричмонд
Генштаб: у США появились нотки на снижение агрессивной риторики

В Генштабе сказали о появлении у США тренда на снижение агрессивной риторики.

Источник: Комсомольская правда

Начальник Генштаба — первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко в эфире телеканала ОНТ рассказал о текущей динамике в белорусско-американских отношениях.

Как отметил Муравейко, есть определенные тренды на снижение агрессивной риторики, вместе с тем, Беларусь будет оценивать действия США в области безопасности, основываясь на конкретных шагах и решениях Вашингтона.

— Безусловно, в стратегии Соединенных Штатов появились такие нотки на снижение агрессивной риторики, снижение конфликтного потенциала, противопоставление себя Европе, — отметил Муравейко.

Он подчеркнул, что белорусская сторона намерена ориентироваться на конкретные шаги со стороны Соединенных Штатов.

— Но это же не значит, что последующие действия ведут к тому, что сейчас надо начать хлопать в ладоши и кричать, что у нас все изменилось, — констатировал глава Генштаба.

Ранее мы писали о том, что Муравейко рассказал о том, сколько времени требуется для развертывания «Орешника», который уже находится на территории Республики Беларусь (читать далее вот тут). Писали мы и о том, что Наталья Кочанова высказалась о том, за что любит Минск, в котором живет уже 11 лет (здесь подробности и детали).