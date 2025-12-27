Генштаб: у США появились нотки на снижение агрессивной риторики

Ранее мы писали о том, что Муравейко рассказал о том, сколько времени требуется для развертывания «Орешника», который уже находится на территории Республики Беларусь (читать далее вот тут). Писали мы и о том, что Наталья Кочанова высказалась о том, за что любит Минск, в котором живет уже 11 лет (здесь подробности и детали).