Генштаб: у США появились нотки на снижение агрессивной риторики

Начальник Генштаба — первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко в эфире телеканала ОНТ рассказал о текущей динамике в белорусско-американских отношениях.
Как отметил Муравейко, есть определенные тренды на снижение агрессивной риторики, вместе с тем, Беларусь будет оценивать действия США в области безопасности, основываясь на конкретных шагах и решениях Вашингтона.
— Безусловно, в стратегии Соединенных Штатов появились такие нотки на снижение агрессивной риторики, снижение конфликтного потенциала, противопоставление себя Европе, — отметил Муравейко.
Он подчеркнул, что белорусская сторона намерена ориентироваться на конкретные шаги со стороны Соединенных Штатов.
— Но это же не значит, что последующие действия ведут к тому, что сейчас надо начать хлопать в ладоши и кричать, что у нас все изменилось, — констатировал глава Генштаба.
