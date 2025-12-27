Смольный назвал повышение цен на проезд в транспорте объективной необходимостью

Только предоставление льгот различным категориям пассажиров ежегодно приводит к недополучению более 900 млн рублей в метрополитене, при этом расходы на топливо, запчасти, ремонт и коммунальные услуги постоянно увеличиваются.
Финансовое положение перевозчиков становится всё более сложным: в 2025 году за счет пассажирской выручки покрывается лишь от 27% до 49% расходов, и эта доля продолжает снижаться.
В таких условиях запланированная индексация, по словам чиновников, станет ключевым источником для сохранения стабильной работы всей транспортной системы. Петербург продолжает масштабное обновление подвижного состава и развитие инфраструктуры, что также требует значительных инвестиций.
Дополнительные средства от повышения тарифов планируется направить на увеличение заработной платы сотрудников, в особенности водителей, оплату дорожающих топлива и запчастей, обновление трамваев, автобусов и вагонов метро, а также на совершенствование платежных сервисов для пассажиров.