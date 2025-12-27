Ричмонд
Жительница Челябинска приняла роды у незнакомки прямо на улице

Все произошло 24 декабря в одном из садовых товариществ.

Источник: AP 2024

Жительница Челябинска приняла роды у незнакомки прямо на улице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступе».

По данным местных СМИ, все произошло 24 декабря в одном из садовых товариществ.

Челябинка выгуливала собак, когда увидела на обочине женщину, находившуюся в процессе родов. Не растерявшись, очевидица вызвала скорую помощь и начала оказывать первую помощь.

Новорожденную малышку челябинка завернула в свой пуховик и отнесла в ближайший жилой дом, чтобы согреть, а вскоре маму и ребенка забрали медики.

Сообщается, что сейчас с новорожденной и ее мамой все хорошо, несмотря на экстремальные роды.