Теряющего сознание свердловчанина в мороз спасла Росгвардия

Утром 66-летний мужчина почувствовал себя плохо по дороге в магазин и упал на колени в сугроб у дома 79 на улице Ленина.
Старшина полиции Александр Стебаков, сержанты Алексей Балашенко и Павел Слесаренко заметили человека в снегу и подошли к нему. Они поняли, что нужна медицинская помощь, так как горожанин уже начал терять сознание.
Росгвардейцы усадили мужчину в теплую машину и вызвали скорую помощь. Когда он отогрелся и пришел в себя, рассказал, что по дороге в магазин ему стало плохо, и он упал, подняться самостоятельно не смог, так как от холода произошел спазм дыхательных путей.
По приезду скорой помощи мужчину передали врачам, которые его госпитализировали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Когда мужчина вернулся домой из больницы, он позвонил в отдел вневедомственной охраны по Новоуральскому городскому округу и поблагодарил сотрудников за помощь и неравнодушие.
Руководство отдела подготовило документы на поощрение сотрудников за их отзывчивость и профессионализм.