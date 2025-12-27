Теряющего сознание свердловчанина в мороз спасла Росгвардия

Росгвардейцы усадили мужчину в теплую машину и вызвали скорую помощь. Когда он отогрелся и пришел в себя, рассказал, что по дороге в магазин ему стало плохо, и он упал, подняться самостоятельно не смог, так как от холода произошел спазм дыхательных путей.