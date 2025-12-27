На мосту у Телецентра в Омске идут финальные работы на первой половине полотна

В Омске на мосту у Телецентра активно продолжается капитальный ремонт. Как сообщил мэр города Сергей Шелест в своем Telegram-канале, в настоящее время завершается самый сложный этап работ на первой половине моста — замена опорных частей. Уже полностью восстановлена 8-я опора, а в ближайшее время строители установят на специальные тумбы береговую опору № 1.
Для подъема конструкций используются мощные гидравлические домкраты грузоподъемностью 100 и 200 тонн. Одновременно идет устройство новых тротуарных плит, и на стройплощадку доставляются барьерные и перильные ограждения, а также опоры контактной сети для трамвайных линий.
Все эти элементы планируется смонтировать в новогодние праздники, после чего подрядная организация ООО «Стройтраст» приступит к работам на второй половине моста. По предварительным данным, переход основного потока на нее состоится не ранее января 2026 года.
Напомним, ранее на объекте возникли сложности из-за задержек зарплат. Тем не менее, ремонт продолжается в соответствии с утвержденным графиком.