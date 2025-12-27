На мосту у Телецентра в Омске идут финальные работы на первой половине полотна

В Омске на мосту у Телецентра активно продолжается капитальный ремонт. Как сообщил мэр города Сергей Шелест в своем Telegram-канале, в настоящее время завершается самый сложный этап работ на первой половине моста — замена опорных частей. Уже полностью восстановлена 8-я опора, а в ближайшее время строители установят на специальные тумбы береговую опору № 1.