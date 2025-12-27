Ричмонд
Вылет рейса из Иркутска в Ербогачен задержали на несколько дней

Пассажиры не могут улететь из Иркутска с 23 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вылет рейса по направлению Иркутск — Ербогачен задержали на несколько дней. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Вылет рейса, запланированный 23 декабря, повторно перенесен на 09:20 по местному времени 28 декабря 2025 изначально по причине неблагоприятных метеоусловий, а сегодня в связи с регламентом работы аэропорта Ербогачена, — говорится в сообщении.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с отменой авиарейса. Также организована мобильная приемная.