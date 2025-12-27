12 миллионов в никуда: власти Молдовы готовы профинансировать стадион без инвесторов

Бутса, ставшая по недоразумению депутатом парламента Молдовы, вышла в людскую и доложила, что потратить 12 миллионов леев на технико-экономическое обоснование строительства нового стадиона он собирается, даже не имея инвесторов, которые готовы вложиться в проект возведения объекта, чья целесообразность под большим вопросом.