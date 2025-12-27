Бутса, ставшая вместе с борцухой, по недоразумению, депутатом парламента, предложил в проект госбюджета Молдовы на 2026 год поправку, которой выделяется (!) 12 миллионов леев на технико-экономическое обоснование строительства «стадиона Спыну».
За Прутом в теме вокруг стадионов уже находят признаки не только большой коррупции, но и большой деградации государства по части адекватного определения своих приоритетов.
В Молдове бутсы правят республикой и никакой деградации не замечают.
12 лямов минус.
Бутса, ставшая по недоразумению депутатом парламента Молдовы, вышла в людскую и доложила, что потратить 12 миллионов леев на технико-экономическое обоснование строительства нового стадиона он собирается, даже не имея инвесторов, которые готовы вложиться в проект возведения объекта, чья целесообразность под большим вопросом.
Дескать, сначала вбухаем 12 лямов, а потом с этим ТЭО пойдём по миру с протянутой рукой.
«Мы хотим вложить 12 миллионов леев в исследование — на этом пока всё. Видел в комментариях такое — стройте фабрики вместо стадионов. мэй, что фабрики имеют со стадионами? Фабрики уже строят!».
Рекомендуем правящей партии попросить Максима Потырнике отказаться от мандата депутата. Не его этого, иронично отмечает ТГ-канал «Гений Карпат».