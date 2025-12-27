Огромные собаки напали на детей: в Челябинске владельца алабаев обязали заплатить за агрессивных питомцев

Суд обязал жителя Челябинска выплатить компенсацию детям, которые пострадали от нападения собак.
Инцидент произошел в октябре на улице Аральской. Два принадлежащих челябинцу алабая выскочили со двора и атаковали гулявших на улице девочек.
Одной десятилетней школьнице повезло — огромная собака ухватила ее за куртку, испугала, но не поранила. Вторую девочку пес укусил за ногу и повалил на землю. При падении школьница сломала руку.
Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, теперь суд обязал владельца собак выплатить 250 тыс. рублей семье укушенной девочки, а семье ее подруги отдать 20 тыс. рублей.