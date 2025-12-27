Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь

«Уважаемые жители и гости столицы! Главное управление МВД России по Москве информирует: с 18.00 часов 31 декабря 2025 года до 10.00 часов 1 января 2026 года Красная площадь будет закрыта для посещения», — говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Max.