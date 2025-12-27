Красную площадь закроют в Новогоднюю ночь

Метро, Московское центральное кольцо (МЦК), а также ряд маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать в новогоднюю ночь без перерыва, проезд на этот период сделают бесплатным. Время работы Московских центральных диаметров (МЦД) будет продлено до 03:00.