Красную площадь закроют в Новогоднюю ночь

Красная площадь будет закрыта в Новый год, сообщил столичный главк МВД.
«С 18 часов 31 декабря 2025 года до 10 часов 1 января 2026 года Красная площадь закрыта для посещения. Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», — говорится в сообщении.
В прошлом году Красную площадь также закрывали для посетителей в Новый год, как и в 2023-м и 2022-м годах.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что запускать фейерверки в столице не будут, аналогичное решение было принято в предыдущих годах. Новогодние салюты отменили еще в ряде регионов: Курской и Брянской областях, Удмуртии, Пермском крае.
Метро, Московское центральное кольцо (МЦК), а также ряд маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать в новогоднюю ночь без перерыва, проезд на этот период сделают бесплатным. Время работы Московских центральных диаметров (МЦД) будет продлено до 03:00.