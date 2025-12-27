Ричмонд
Красную площадь закроют в Новогоднюю ночь

Как и в предыдущие годы, Красную площадь закроют с вечера 31 декабря. Посетители смогут попасть на нее с 10 утра 1 января. Новогодних фейерверков в Москве не будет.

Источник: AP 2024

Красная площадь будет закрыта в Новый год, сообщил столичный главк МВД.

«С 18 часов 31 декабря 2025 года до 10 часов 1 января 2026 года Красная площадь закрыта для посещения. Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», — говорится в сообщении.

В прошлом году Красную площадь также закрывали для посетителей в Новый год, как и в 2023-м и 2022-м годах.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что запускать фейерверки в столице не будут, аналогичное решение было принято в предыдущих годах. Новогодние салюты отменили еще в ряде регионов: Курской и Брянской областях, Удмуртии, Пермском крае.

Метро, Московское центральное кольцо (МЦК), а также ряд маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать в новогоднюю ночь без перерыва, проезд на этот период сделают бесплатным. Время работы Московских центральных диаметров (МЦД) будет продлено до 03:00.

