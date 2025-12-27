Алиханов — Казанскому вертолетному заводу: «Будет заказ более чем на 70 машин»

«Обсуждали продление программы, потому что заводу очень важно иметь заказы. И на следующую трехлетку как минимум будет большой заказ более чем на 70 машин», — заявил министр.
Раис Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь поблагодарил федеральное правительство и Минпромторг РФ за такое решение.
«У нас на 2026 год была большая угроза — что мы будем делать дальше? Заказ, который будет доведен до нас, мы качественно выполним», — заявил Минниханов.
Он добавил, что за последние пять лет Казанский вертолетный завод сильно преобразился и сегодня это современнейшее предприятие мирового уровня.
«Казанский вертолетный завод — один из ведущих машиностроительных заводов нашей республики и всей страны», — отметил Раис РТ.