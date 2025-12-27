Ричмонд
Алиханов — Казанскому вертолетному заводу: «Будет заказ более чем на 70 машин»

Сегодня завершается трехлетняя программа поставки вертолетов Ми-8МТВ-1 для нужд транспортной отрасли России. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Антон Алиханов на церемонии передачи партии этих машин Казанским вертолетным заводом государственной транспортной лизинговой компании.

Источник: ИА Татар-информ

«Обсуждали продление программы, потому что заводу очень важно иметь заказы. И на следующую трехлетку как минимум будет большой заказ более чем на 70 машин», — заявил министр.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь поблагодарил федеральное правительство и Минпромторг РФ за такое решение.

«У нас на 2026 год была большая угроза — что мы будем делать дальше? Заказ, который будет доведен до нас, мы качественно выполним», — заявил Минниханов.

Он добавил, что за последние пять лет Казанский вертолетный завод сильно преобразился и сегодня это современнейшее предприятие мирового уровня.

«Казанский вертолетный завод — один из ведущих машиностроительных заводов нашей республики и всей страны», — отметил Раис РТ.

Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
