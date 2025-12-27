Массовые нарушения: в Омске прошла облава на мигрантов

В субботу, 27 декабря 2025 года, в пресс-службе правоохранительного ведомства сообщили о проведении в Омске профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Отмечается, что целью мероприятия стал контроль за соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства пресечение каналов незаконной миграции.
Проверки прошли на 745 объектах, в числе которых места проживания иностранцев, дачные кооперативы, объекты транспортной инфраструктуры, торговли, бытового обслуживания и сельского хозяйства. Всего проверено порядка 800 человек.
«Выявлено почти 250 административных правонарушений, больше всего — 81 факт — привлечение к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, а также предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, нарушение иммиграционных правил, правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания на ее территории», — заявили омские правоохранители.
Сообщается, что в помещении цеха по изготовлению мебели в Ленинском административном округе выявлены 4 иностранца, которые находились на территории России с нарушением закона. Все они оштрафованы и будут выдворены за пределы РФ. Также в двух складских помещениях по хранению фруктов и овощей — на территории Советского и Ленинского округов — выявлены 4 иностранца с нарушениями миграционного законодательства. И они, и их работодатели привлечены к административной ответственности.