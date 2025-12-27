Массовые нарушения: в Омске прошла облава на мигрантов

Сообщается, что в помещении цеха по изготовлению мебели в Ленинском административном округе выявлены 4 иностранца, которые находились на территории России с нарушением закона. Все они оштрафованы и будут выдворены за пределы РФ. Также в двух складских помещениях по хранению фруктов и овощей — на территории Советского и Ленинского округов — выявлены 4 иностранца с нарушениями миграционного законодательства. И они, и их работодатели привлечены к административной ответственности.