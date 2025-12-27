Местные производители представляют продукцию на уфимской ярмарке

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил в своих соцсетях о работе традиционной новогодней ярмарки на площадке перед центром «Артерия» на проспекте Октября. На ярмарке представлен широкий ассортимент продукции местных производителей Башкирии, включая мясные и молочные продукты, хлеб, кондитерские изделия, мед, рыбу и фрукты.
Торговля продлится до 16:00 сегодняшнего дня, что позволяет жителям закупить продукты к новогоднему столу и на период праздничных каникул.
— Также можно приобрести сувениры. Все это продукция местных производителей, — рассказал Ратмир Мавлиев.
