Местные производители представляют продукцию на уфимской ярмарке

В Уфе проходит ярмарка перед Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил в своих соцсетях о работе традиционной новогодней ярмарки на площадке перед центром «Артерия» на проспекте Октября. На ярмарке представлен широкий ассортимент продукции местных производителей Башкирии, включая мясные и молочные продукты, хлеб, кондитерские изделия, мед, рыбу и фрукты.

Торговля продлится до 16:00 сегодняшнего дня, что позволяет жителям закупить продукты к новогоднему столу и на период праздничных каникул.

— Также можно приобрести сувениры. Все это продукция местных производителей, — рассказал Ратмир Мавлиев.

