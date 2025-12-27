Минпросвещения направило учителям инструкцию по конфликтным ситуациям

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минпросвещения направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях, в которой содержатся ключевые правила поведения в случае проявления агрессии», — говорится в релизе.
В документе дается базовое определение возможных причин агрессии, в ней прописаны принципы профессиональной позиции преподавателя, а также советы по оценке кризисных случаев.
Кроме того, в инструкции отдельно и подробно освещены ситуации, когда возникает физическая угроза.
Минпросвещения добавило, что документ описывает рекомендации о том, как уменьшить эмоциональное напряжение, вывести спор за пределы учебного процесса и организовать профилактику.
Также в инструкции прописали порядок действий во время конфликта.