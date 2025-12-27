Ричмонд
Минпросвещения направило учителям инструкцию по конфликтным ситуациям

Минпросвещения направило учителям инструкцию по действиям при агрессии учеников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минпросвещения направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях, в которой содержатся ключевые правила поведения в случае проявления агрессии», — говорится в релизе.

В документе дается базовое определение возможных причин агрессии, в ней прописаны принципы профессиональной позиции преподавателя, а также советы по оценке кризисных случаев.

Кроме того, в инструкции отдельно и подробно освещены ситуации, когда возникает физическая угроза.

Минпросвещения добавило, что документ описывает рекомендации о том, как уменьшить эмоциональное напряжение, вывести спор за пределы учебного процесса и организовать профилактику.

Также в инструкции прописали порядок действий во время конфликта.