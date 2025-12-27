«Незамерзайка» может быть опасной для здоровья: как этого избежать

Метиловый спирт (метанол) почти не отличается по запаху от этилового спирта, но представляет собой сильный яд. Пары метанола, как уточнили в ведомстве, могут вызвать поражение органов зрения, боли в области сердца и головы, заболевания дыхательных путей и химические отравления.
«Санитарно-эпидемиологическая служба проводит постоянный контроль безопасности низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей. Проверки показали нарушения санэпидтребований в 11% случаев», — рассказали в Минздраве.
Как можно защитить себя от покупки «незамерзайки», которая содержит опасное для организма вещество? Ведомство рекомендует покупать стеклоомывающую жидкость только в законных местах торговли и отдавать предпочтение только проверенным производителям.
В Минздраве порекомендовали также обращать внимание на маркировку: жидкость должна предназначаться для транспортных средств и не содержать метанол.
Низкая цена на «незамерзайку» также должна насторожить, уточнили в ведомстве.
На текущей неделе Минздрав запретил продажу в стране незамерзающей жидкости марки IRIS, так как содержание метанола в ней было превышено в 570 раз.