Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Незамерзайка» может быть опасной для здоровья: как этого избежать

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Минздрав Беларуси предупредил о том, что «незамерзайка» может быть опасной, так как недобросовестные производители добавляют в жидкость метиловый спирт, использование которого запрещено.

Источник: Sputnik.by

Метиловый спирт (метанол) почти не отличается по запаху от этилового спирта, но представляет собой сильный яд. Пары метанола, как уточнили в ведомстве, могут вызвать поражение органов зрения, боли в области сердца и головы, заболевания дыхательных путей и химические отравления.

«Санитарно-эпидемиологическая служба проводит постоянный контроль безопасности низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей. Проверки показали нарушения санэпидтребований в 11% случаев», — рассказали в Минздраве.

Как можно защитить себя от покупки «незамерзайки», которая содержит опасное для организма вещество? Ведомство рекомендует покупать стеклоомывающую жидкость только в законных местах торговли и отдавать предпочтение только проверенным производителям.

В Минздраве порекомендовали также обращать внимание на маркировку: жидкость должна предназначаться для транспортных средств и не содержать метанол.

Низкая цена на «незамерзайку» также должна насторожить, уточнили в ведомстве.

На текущей неделе Минздрав запретил продажу в стране незамерзающей жидкости марки IRIS, так как содержание метанола в ней было превышено в 570 раз.