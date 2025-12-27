«Незамерзайка» может быть опасной для здоровья: как этого избежать

Метиловый спирт (метанол) почти не отличается по запаху от этилового спирта, но представляет собой сильный яд. Пары метанола, как уточнили в ведомстве, могут вызвать поражение органов зрения, боли в области сердца и головы, заболевания дыхательных путей и химические отравления.